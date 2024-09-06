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«Манчестер Юнайтед» может уволить Эрика тен Хага — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» может уволить Эрика тен Хага — The Guardian
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«Манчестер Юнайтед» может уводить главного тренера клуба Эрика тен Хага, сообщает The Guardian.

По данным источника, модель игры Эрика тен Хага должна начать впечатлять руководство команды иначе он рискует быть уволенным, поскольку стиль игры в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне считается неудовлетворительным.

В клубе понимают, что команда ослаблена травмами и тен Хагу нужно время, чтобы интегрировать новичков, но также есть серьёзная обеспокоенность тем, как он выстраивает команду. Модель игры тренера тщательно изучается футбольным департаментом «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда на старте сезона одержала одну победу и потерпела два поражения.

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