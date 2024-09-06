Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Казахстан — Норвегия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Пальцев рассказал о первой реакции на известие о дебютном вызове в сборную России

Защитник Пальцев рассказал о первой реакции на известие о дебютном вызове в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, как получил известие о первом жизни вызове в сборную России и как его воспринял.

«Я приехал с игры домой на машине. Поспал от силы часов пять-шесть, позвонили и пришлось экстренно ехать на сборы. Просто не поверил своим ушам. Все документы, загранпаспорт, были в Махачкале. Попросил людей, они привезли, спасибо им за это! Поэтому как-то так всё и получилось, резко, в суете. Хорошо, что приехал!» — приводит слова Пальцева официальный сайт РФС.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

23-летний центральный защитник Валентин Пальцев дебютировал за сборную России в выездном товарищеском матче с национальной командой Вьетнама (3:0). Футболист вышел на замену на 34-й минуте вместо получившего повреждение Евгения Морозова.

Материалы по теме
Четыре футболиста дебютировали за сборную России в матче с Вьетнамом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android