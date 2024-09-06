Защитник Пальцев рассказал о первой реакции на известие о дебютном вызове в сборную России

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, как получил известие о первом жизни вызове в сборную России и как его воспринял.

«Я приехал с игры домой на машине. Поспал от силы часов пять-шесть, позвонили и пришлось экстренно ехать на сборы. Просто не поверил своим ушам. Все документы, загранпаспорт, были в Махачкале. Попросил людей, они привезли, спасибо им за это! Поэтому как-то так всё и получилось, резко, в суете. Хорошо, что приехал!» — приводит слова Пальцева официальный сайт РФС.

23-летний центральный защитник Валентин Пальцев дебютировал за сборную России в выездном товарищеском матче с национальной командой Вьетнама (3:0). Футболист вышел на замену на 34-й минуте вместо получившего повреждение Евгения Морозова.