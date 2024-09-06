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Аргентина – Чили, результат матча 6 сентября 2024, счет 3:0, 7-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Аргентина без Месси крупно обыграла Чили с двумя игроками РПЛ в отборочном матче ЧМ-2026
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В ночь с 5 на 6 сентября мск на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в столице Аргентины Буэнос-Айресе завершился матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Аргентины и Чили. Победу со счётом 3:0 одержали действующие чемпионы мира аргентинцы.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 7-й тур
06 сентября 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Мак Аллистер – 48'     2:0 Альварес – 84'     3:0 Дибала – 90+1'    

На 48-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «альбиселесте» Алексис Мак Аллистер с передачи нападающего Хулиана Альвареса. На 84-й минуте Альварес удвоил счёт с передачи хавбека Джовани Ло Чельсо. На 90+1-й минуте форвард Пауло Дибала установил окончательный результат.

За Аргентину не играл её капитан Лионель Месси, который не получил приглашения на сентябрьский сбор национальной команды 2024 года. В составе сборной Чили в матче приняли участие два футболиста РПЛ — нападающий Виктор Давила из ЦСКА и защитник Томас Гальдамес из «Крыльев Советов», оба вышли в стартовом составе и были заменены на 61-й и 72-й минутах соответственно, при этом Давила получил на 40-й минуте жёлтую карточку.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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