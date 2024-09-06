Кирилл Комбаров обратился к Квинси Промесу после его перехода в «Дубай Юнайтед»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров поддержал нидерландского нападающего Квинси Промеса после его перехода в «Дубай Юнайтед».

«Поздравляю, брат», — написал Комбаров в комментариях в одной из социальных сетей.

«Дубай Юнайтед» объявил о переходе Промеса 5 сентября. Сообщалось, что контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона.

Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года.

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