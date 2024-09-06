Роналду поделился мнением о Модриче после матча между Португалией и Хорватией

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о бывшем партнёре по мадридскому «Реалу» Луке Модриче.

«Мы с Лукой друзья. Я рад, что он всё ещё играет, это замечательно. Для меня было большим удовольствием встретиться с ним и сборной Хорватии. Я и Лука по-прежнему находимся в хорошей форме, мы оба продолжим играть», – приводит слова Роналду AS.

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

4 сентября завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Португалии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Португалии.

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