Ламин Ямаль отреагировал на номинацию на «Золотой мяч»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал новость о попадании в список номинантов на «Золотой мяч».

«Я провёл отличный сезон в «Барселоне». Эта номинация на «Золотой мяч» является только началом. Я хочу продолжить тяжело работать и приносить пользу своей команде», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: