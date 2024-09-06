Криштиану Роналду опубликовал пост в честь своего 900-го гола в карьере

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после того, как он забил 900-й гол в своей карьере, что произошло в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций с Хорватией (2:1).

«Я мечтал об этом, и у меня ещё есть цели. Спасибо всем!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 – в составе национальной команды.

4 сентября завершился матч 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались национальные команды Португалии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Халил Мелер (Турция). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Португалии.

Роналду в отпуске играет с детьми: