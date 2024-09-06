Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Кипр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тамерлан Мусаев рассказал, как оформил «гол+пас» в дебютном матче за сборную России

Тамерлан Мусаев рассказал, как оформил «гол+пас» в дебютном матче за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Тамерлан Мусаев, дебютировавший за национальную команду в выездном матче товарищеского турнира со сборной Вьетнама (3:0), рассказал, как у него получилось отдать результативный пас на первый гол в этой игре и самому забить третий.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Могу ли вспомнить и разобрать голы, в которых я поучаствовал? Первый случился после того, как Серёга Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер – молодец, не побоялся вратаря, пошёл до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол. Второй гол – парни хорошо разыграли на фланге, и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола – его заслуга и 20% – моя, за то, что хорошо ногу подставил», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

23-летний Тамерлан Мусаев в матче со сборной Вьетнама вышел в стартовом составе и провёл игру полностью, заработав два результативных балла.

Материалы по теме
Четыре футболиста дебютировали за сборную России в матче с Вьетнамом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android