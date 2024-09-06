Тамерлан Мусаев рассказал, как оформил «гол+пас» в дебютном матче за сборную России

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Тамерлан Мусаев, дебютировавший за национальную команду в выездном матче товарищеского турнира со сборной Вьетнама (3:0), рассказал, как у него получилось отдать результативный пас на первый гол в этой игре и самому забить третий.

«Могу ли вспомнить и разобрать голы, в которых я поучаствовал? Первый случился после того, как Серёга Пиняев ударил, я подобрал мяч, развернулся, навесил. Далер – молодец, не побоялся вратаря, пошёл до конца и хорошо разобрался. Забил хороший гол. Второй гол – парни хорошо разыграли на фланге, и Даня Пруцев выложил топ-передачу. 80% гола – его заслуга и 20% – моя, за то, что хорошо ногу подставил», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

23-летний Тамерлан Мусаев в матче со сборной Вьетнама вышел в стартовом составе и провёл игру полностью, заработав два результативных балла.