Роналду первым в мире забил 900-й гол, Соболенко вышла в финал US Open. Главное к утру

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 900 голов в официальных матчах за карьеру, белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула пробились в финал US Open — 2024, стали известны детали сделки по возможному переходу защитника португальской «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша в московский «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».