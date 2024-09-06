Роналду первым в мире забил 900-й гол, Соболенко вышла в финал US Open. Главное к утру
39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 900 голов в официальных матчах за карьеру, белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула пробились в финал US Open — 2024, стали известны детали сделки по возможному переходу защитника португальской «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша в московский «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, кто забил 900 голов за карьеру.
- Арина Соболенко вышла в финал US Open.
- Стали известны новые подробности сделки по переходу Рикарду Мангаша в «Спартак».
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