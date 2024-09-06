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6 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, теннис, результаты US Open, хоккей, Паралимпиада-2024,

Роналду первым в мире забил 900-й гол, Соболенко вышла в финал US Open. Главное к утру
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39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 900 голов в официальных матчах за карьеру, белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Джессика Пегула пробились в финал US Open — 2024, стали известны детали сделки по возможному переходу защитника португальской «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша в московский «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, кто забил 900 голов за карьеру.
  2. Арина Соболенко вышла в финал US Open.
  3. Стали известны новые подробности сделки по переходу Рикарду Мангаша в «Спартак».
  4. Джессика Пегула перевернула матч с Каролиной Муховой и вышла в финал US Open — 2024.
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