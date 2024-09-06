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Далер Кузяев: играл с Вьетнамом с большим удовольствием — скучно мне не было

Далер Кузяев: играл с Вьетнамом с большим удовольствием — скучно мне не было
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, насколько ему было интересно играть в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Играть с Вьетнамом не было скучно. Я с большим удовольствием играл. Все были настроены играть с первой минуты. Вьетнам неплохо действовал, было несколько опасных моментов. В каких-то они нас даже простили», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

31-летний полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе сборной России на матч товарищеского турнира с национальной командой Вьетнама и провёл встречу целиком. На 24-й минуте футболист открыл счёт, замкнув головой из пределов вратарской подачу нападающего Тамерлана Мусаева.

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