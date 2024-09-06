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Далер Кузяев выделил отличие азиатского футбола от европейского

Далер Кузяев выделил отличие азиатского футбола от европейского
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев ответил на вопрос о различиях между европейским и азиатским футболом после товарищеского матча с национальной командой Вьетнама (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Тяжело выделять какие-то принципиальные отличия азиатского футбола от европейского. Сказал бы, что они больше адаптированы к такому климату, потому что живут в нём всю жизнь. А по игре — практически все сборные мира научились играть в футбол, научились обороняться и атаковать. По Вьетнаму было видно, что команда выносливая и техничная. На меня их сборная произвела хорошее впечатление», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Матч международного товарищеского мини-турнира Вьетнам — Россия прошёл в Ханое 5 сентября и завершился крупной победой российской команды со счётом 3:0. По одному голу забили полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, ещё один мяч влетел в сетку ворот хозяев поля в результате автогола.

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