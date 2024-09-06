Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 на 6 сентября 2024

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Сегодня, 6 сентября, пройдут восемь матчей 1-го тура нового сезона Лиги наций УЕФА. Предлагаем ознакомиться с расписанием встреч на указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 6 сентября (время московское):

17:00. Лига В. Группа 3. Казахстан — Норвегия

19:00. Лига С. Группа 2. Литва — Кипр

21:45. Лига А. Группа 2. Бельгия — Израиль

21:45. Лига А. Группа 2. Франция — Италия

21:45. Лига В. Группа 4. Исландия — Черногория

21:45. Лига В. Группа 3. Словения Австрия

21:45. Лига В. Группа 4. Уэльс — Турция

21:45. Лига С. Группа 2. Косово — Румыния

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.