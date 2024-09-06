В посольстве России во Вьетнаме не исключили проведение ответного матча сборных в РФ

Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко не исключил проведение ответного матча между командами на территории Российской Федерации.

«Организация матча замечательная, вьетнамские партнёры принимают очень радушно. Болельщики активно болеют за сборную, футбол во Вьетнаме любят и ценят, поддерживают свою команду. Пока обсуждения ответного матча в России не было, но думаю, что это возможно. Единственной проблемой может стать авиасообщение, которое не вполне полноценное. Но почему нет? У вьетнамского футбольного союза тоже есть свои игры, азиатские и региональные Кубки. Если состыкуются наши графики, то всё возможно», — приводит слова Бездетко «Матч ТВ».

Напомним, матч между Россией и Вьетнамом состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Встреча закончилась победой России со счётом 3:0. На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.