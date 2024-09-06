Стало известно, почему «Челси» не включил Коула Палмера в заявку на Лигу конференций

Лондонский «Челси» не включил нападающего Коула Палмера в заявку на Лигу конференций из-за большой нагрузки на игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Также в состав клуба не попали защитник Уэсли Фофана и полузащитник Ромео Лавиа.

По информации источника, решение было принято в связи с большой нагрузкой, так как сезон «Челси» может продлиться до июля 2025 года, в том числе из-за участия в клубном чемпионате мира по футболу.

Отметим, что Палмер пропускает сентябрьский сбор национальной команды Англии из-за мышечной травмы.

Подопечные Энцо Марески начнут выступление в групповом этапе Лиге конференций домашней встречей с «Гентом». Игра состоится 3 октября. Также «синие» сыграют с «Хайденхаймом», «Астаной», «Шэмрок Роверс», «Панатинаикосом» и «Ноа».