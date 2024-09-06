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Конор Галлахер отреагировал на слухи, что не подходил «Челси» из-за недостатка техники

Конор Галлахер отреагировал на слухи, что не подходил «Челси» из-за недостатка техники
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Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Конор Галлахер отреагировал на слухи о том, что не подходил под стиль главного тренера «Челси» Энцо Марески из-за недостаточного технического мастерства. Напомним, футболист перешёл из стана «синих» в испанский клуб этим летом.

«Я лично не думаю, что это правда. Думаю, что в прошлом сезоне я провёл хороший сезон с «Челси», и это было видно по тому, что Почеттино использовал меня в каждом матче и доверял мне. И болельщики оценили то, что я делал на поле. Я очень благодарен за всё это, очень благодарен болельщикам и очень благодарен Почеттино за то, что он дал мне платформу, чтобы я мог проявить себя и показать лучшую версию себя в «Челси», — приводит слова Галлахера The Telegraph.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах в составе «Челси», в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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