Ямаль: игра на улице избавила меня от страха играть с людьми постарше

17-летний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что не испытывает страха, играя с соперниками, которые намного старше него.

«Игра на улице избавила меня от страха играть с людьми постарше. Мне было 11 или 12 лет, а моим соперникам — 20. Чувства страха не было, я просто пытался получить удовольствие от игры с кем угодно», — приводит слова Ямаля испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.