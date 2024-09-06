Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль: игра на улице избавила меня от страха играть с людьми постарше

Ямаль: игра на улице избавила меня от страха играть с людьми постарше
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что не испытывает страха, играя с соперниками, которые намного старше него.

«Игра на улице избавила меня от страха играть с людьми постарше. Мне было 11 или 12 лет, а моим соперникам — 20. Чувства страха не было, я просто пытался получить удовольствие от игры с кем угодно», — приводит слова Ямаля испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Материалы по теме
Защитник «Реала» Карвахаль высказался о нападающем «Барселоны» Ямале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android