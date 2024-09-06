«Роналду звучит как климакс». Британский журналист жёстко раскритиковал Криштиану

Британский журналист Том Гиббс в интернет-издании The Telegraph опубликовал большой критический материал в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Главный мотив автора – своевременность ухода Роналду из большого футбола.

«На дворе 2046 год. Земля движется к неопределённому будущему. Искусственный интеллект стал злобным во время великого восстания машин 2033 года. Огромные территории земного шара непригодны для жизни из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и непомерно высокой арендной платы… А 61-летний Криштиану Роналду всё ещё выходит в стартовом составе сборной Португалии!

Не благодаря каким-то достижениям медицинской науки. А потому, что никто до сих пор не набрался смелости сказать ему, что он уже не тот.

Любой, кто наблюдал за его провалом на Евро-2024 этим летом, мог понять, что его время давно прошло. Роналду позднего периода превратился в тотемный столб. Большой, внушительный, но неподвижный, как реликвия из другого времени.

Он не задумывается об уходе из сборной Португалии. «Мне и в голову не приходило, что мой цикл подошёл к концу», — говорит Роналду, звуча как климакс.

Безусловно, Роналду добился в своей карьере достаточно, чтобы заслужить проводы на своих условиях. Но такие мероприятия предполагают определённый уровень разумности и осознанности. Но этот человек упорно продолжает исполнять неудачные штрафные удары за свою сборную, несмотря на антирекорд – один гол за 60 штрафных», — написал Том Гиббс.