Игрок «Атлетико» Галлахер — об уходе из «Челси»: то, что произошло, хорошо для всех

Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Конор Галлахер высказался о своём уходе из лондонского «Челси». Напомним, футболист перешёл из стана «синих» в испанский клуб этим летом.

«Челси» принимает решения самостоятельно, и они привлекли несколько хороших игроков на длительные контракты. Со мной дело обстояло иначе, но в конце концов то, что произошло, хорошо для всех, так что все довольны.

Честно говоря, о «Челси» я могу сказать только хорошее. Потрясающий футбольный клуб, клуб моего детства, где я вырос благодаря академии. Я так благодарен и признателен за всё, что они сделали для меня в академии и первой команде. Что касается болельщиков, то в прошлом сезоне они особенно тепло относились ко мне, благодаря чему я чувствовал себя уверенно, хорошо и очень счастливо, так что я покидаю «Челси» с особенными воспоминаниями… мечта сбылась. Мечта сбылась. Так что мне очень повезло», — приводит слова Галлахера The Telegraph.