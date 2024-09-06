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Тренер сборной Таиланда высказался о предстоящем матче с Россией

Тренер сборной Таиланда высказался о предстоящем матче с Россией
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Главный тренер сборной Таиланда Масатада Исии высказался о предстоящем матче с российской национальной командой. Встреча состоится 7 сентября, начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Россия отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы смотрели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и надеемся на положительный результат», — передаёт слова Исии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

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