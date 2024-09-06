Тренер Таиланда: не считаю сборную России самым сильным соперником за последние годы

Тренер сборной Таиланда Масатада Исии признался, что плохо знаком с игроками сборной России. Также он заявил, что россияне не являются самым сильным соперником Таиланда за последние годы.

«Я не так хорошо знаком с игроками сборной России, потому что большинство из них играют в РПЛ. Но я знаю тех, кто играет за рубежом. Не считаю российскую сборную самым сильным соперником за последние годы. Самый серьёзный оппонент — это всё-таки Япония», — передаёт слова Исии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.