Защитник Пальцев высказался о своём дебюте за сборную России в матче с Вьетнамом

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался о своём дебюте за национальную команду в матче с Вьетнамом.

«С тренерами не обговаривали, что могу выйти, но я в любой момент был готов появиться на поле и помочь команде. Не мне оценивать дебют — «на ноль» сыграла команда. Соперник хорошо играл в конце, когда мы подсели. Погода — не отмазка, мы всё равно должны были держать свою марку и выигрывать с крупным счётом», — приводит слова Пальцева «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между Россией и Вьетнамом состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Встреча закончилась победой России со счётом 3:0. На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 7 сентября российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.