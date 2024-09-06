Гацкан вспомнил самый жёсткий разнос от Бердыева в «Ростове»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, поделился воспоминаниями о самом жёстком разносе от экс-наставника клуба Курбана Бердыева.

«Когда сгорели «Баварии» 0:5. Перед матчем у нас была фотосессия в классических костюмах, много активности в медиа. Исторический момент для клуба, все от этого кайфовали.

Все знают, он серьёзный человек, даже громкую музыку не поощрял. Он видел, что мы не сконцентрированы на игре — фоткаемся, веселимся, кайфуем. После матча Бекиич зашёл в раздевалку и тут же начал всех полоскать: «Вы чё вышли вообще?! Вы позорите себя, «Ростов»!» И начал в новеньких кроссовках Louis Vuitton бить по ящикам с водой. Про себя подумал: «Как ему их не жалко?» — приводит слова Гацкана Sport24.

72-летний Курбан Бердыев работал в «Ростове» с 2014 года по 2017-й. Первые два года в клубе он занимал должность главного тренера, а затем успел поработать вице-президентом и тренером-консультантом. Под руководством опытного специалиста «Ростов» завоевал серебряные медали чемпионата России, а также впервые в своей истории получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.