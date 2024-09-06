Карпин: прямо сейчас Россия не готова к товарищескому матчу с Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его команда прямо сейчас не готова к матчу с Таиландом, который пройдёт 7 сентября. Товарищеская игра состоится во Вьетнаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«К завтрашнему матчу прямо сейчас не готовы, готовыми надо быть завтра. А цель понятна: когда выходишь на поле, надо выигрывать», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, накануне состоялся матч между сборными России и Вьетнама. Встреча прошла 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.