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Карпин: с Таиландом стоит ждать тех, кто вышел во втором тайме с Вьетнамом

Карпин: с Таиландом стоит ждать тех, кто вышел во втором тайме с Вьетнамом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как прошло восстановление игроков после матча с Вьетнамом, а также поделился информацией о том, кто сможет принять участие в товарищеской игре с национальной командой Таиланда.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Восстановление прошло как обычно, ничего нового. Восстановились, поели, поспали, надеюсь, хорошо. У нас же не 40 человек состав. Конечно, с Таиландом стоит ждать тех, кто выходил во втором тайме. Например, тот же Глебов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

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