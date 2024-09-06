Карпин: с Таиландом стоит ждать тех, кто вышел во втором тайме с Вьетнамом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как прошло восстановление игроков после матча с Вьетнамом, а также поделился информацией о том, кто сможет принять участие в товарищеской игре с национальной командой Таиланда.

«Восстановление прошло как обычно, ничего нового. Восстановились, поели, поспали, надеюсь, хорошо. У нас же не 40 человек состав. Конечно, с Таиландом стоит ждать тех, кто выходил во втором тайме. Например, тот же Глебов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.