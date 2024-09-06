Валерий Карпин отреагировал на критику товарищеских матчей сборной со стороны Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на высказывание бывшего футболиста Александра Мостового о международных товарищеских матчах с национальными командами Вьетнама и Таиланда. Экс-игрок «Сельты» заявил, что «такими играми мы себя унижаем».

— Что ответите на критику экспертам, что такие матчи не нужны сборной?

— А кто это сказал?

— Александр Мостовой

— На то, что говорит Мостовой, смысла отвечать нет, вы сами всё знаете и можете на это ответить, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. 7 сентября России сыграет с Таиландом.