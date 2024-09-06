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Валерий Карпин: выделять кого-то из сборной Таиланда не буду

Валерий Карпин: выделять кого-то из сборной Таиланда не буду
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о силе состава национальной команды Таиланда.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Таиланда есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы. Персонально играть никто ни по кому не будет. Мы смотрим на командую игру. Выделять кого-то не буду. Тактически — да, это организованная команда. С Масатадой Исии они провели уже много времени, у них не такая ситуация, как у сборной Вьетнама», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

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