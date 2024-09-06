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Карпин высказался о судействе в матче с Вьетнамом

Карпин высказался о судействе в матче с Вьетнамом
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о судействе в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Нельзя сказать, что доволен судейством. Хотелось бы более объективного судейства. В европейском футболе дают играть. Вчера бороться особо не давали, свистели с каждым фолом. Но мы играем в азиатском регионе, поэтому, возможно, что здесь немного другие требования», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

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