Карпин высказался о судействе в матче с Вьетнамом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о судействе в товарищеском матче с национальной командой Вьетнама.

«Нельзя сказать, что доволен судейством. Хотелось бы более объективного судейства. В европейском футболе дают играть. Вчера бороться особо не давали, свистели с каждым фолом. Но мы играем в азиатском регионе, поэтому, возможно, что здесь немного другие требования», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.