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Игрок сборной России Глебов: слышали новости про тайфун, но что мы можем сделать

Игрок сборной России Глебов: слышали новости про тайфун, но что мы можем сделать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и полузащитник Данил Глебов прокомментировали новости о надвигающемся на Вьетнам тайфуне. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов исключил отмену матча сборной России с Таиландом из-за погоды. Игра запланирована на 7 сентября.

«Слышали новости про тайфун, но что мы можем сделать», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Ага, сидим здесь, боимся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоялся накануне, 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0. 7 сентября Россия сыграет с Таиландом, начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

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