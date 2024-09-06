Глебов: глобальная цель сборной России на товарищеские матчи — выигрывать

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Футболист сборной России Данил Глебов высказался о целях своей команды перед матчем с Таиландом, который пройдёт 7 сентября. Товарищеская игра состоится во Вьетнаме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Мы должны исходить из своих сильных сторон. Посмотрим видео, как нужно действовать. Глобальная цель, конечно, выигрывать», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, накануне состоялся матч между сборными России и Вьетнама. Встреча прошла 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

Сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации.