Александр Тарханов: Вьетнам был нормальным спарринг-партнёром для сборной России

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о прошедшем товарищеском матче национальной команды с Вьетнамом (3:0).

«Уровень сопротивления со стороны сборной Вьетнама был выше среднего, у них достаточно техничные футболисты. Мы создавали моменты, но вьетнамцы хорошо оборонялись и совершали хорошие выходы со своей половины поля, однако не хватало мастерства в завершающей стадии. Хотя в конце матча было несколько моментов, когда вьетнамцы могли забить. Мы же забили два гола, где было хорошее взаимодействие наших футболистов.

Мне в этом матче понравились Мусаев и Обляков, но все футболисты сборной России сыграли на своём уровне. В этом матче со стороны Карпина был просмотр игроков, ведь много молодых ребят играло впервые. Если нет других соперников, можно считать Вьетнам нормальным спарринг-партнёром. Потому что все умеют играть и обороняться, поэтому надо прилагать максимум усилий и мастерства, чтобы переиграть насыщенную оборону. Что касается погоды в прошедшем матче, то было жарко и душно. Когда вьетнамцев показали близко, они все были мокрые. Нашей сборной нужно уметь играть в любую погоду и на любом поле», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.