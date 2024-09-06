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Александр Тарханов: Вьетнам был нормальным спарринг-партнёром для сборной России

Александр Тарханов: Вьетнам был нормальным спарринг-партнёром для сборной России
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о прошедшем товарищеском матче национальной команды с Вьетнамом (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«Уровень сопротивления со стороны сборной Вьетнама был выше среднего, у них достаточно техничные футболисты. Мы создавали моменты, но вьетнамцы хорошо оборонялись и совершали хорошие выходы со своей половины поля, однако не хватало мастерства в завершающей стадии. Хотя в конце матча было несколько моментов, когда вьетнамцы могли забить. Мы же забили два гола, где было хорошее взаимодействие наших футболистов.

Мне в этом матче понравились Мусаев и Обляков, но все футболисты сборной России сыграли на своём уровне. В этом матче со стороны Карпина был просмотр игроков, ведь много молодых ребят играло впервые. Если нет других соперников, можно считать Вьетнам нормальным спарринг-партнёром. Потому что все умеют играть и обороняться, поэтому надо прилагать максимум усилий и мастерства, чтобы переиграть насыщенную оборону. Что касается погоды в прошедшем матче, то было жарко и душно. Когда вьетнамцев показали близко, они все были мокрые. Нашей сборной нужно уметь играть в любую погоду и на любом поле», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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