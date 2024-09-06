Нападающий «Барселоны» Ямаль признался, что в детстве играл в футбол с собаками

Молодой нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что в детстве отец заставлял его играть в футбол с собаками.

«Мой отец говорил, что они не кусаются, и заставлял бегать с собаками. Так что я часто играл в футбол с ними. Играть против собаки — это самое сложное, что ты можешь сделать», — приводит слова Ямаля испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.