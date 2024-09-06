«Такого у меня никогда не было». Карпин назвал главную сложность выезда во Вьетнам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сложности сборов во Вьетнаме. Россиянам предстоит провести матч с Таиландом, который пройдёт 7 сентября. Товарищеская игра состоится в Ханое. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Весь этот выезд сложный. Не с точки зрения логистики. Прежде всего здесь нужно играть через один день. Такого у меня не было ни в игровой, ни в тренерской карьере. Придётся что-то наработать за одну тренировку. Сложно, но деваться некуда», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, накануне состоялся матч между сборными России и Вьетнама. Встреча прошла 5 сентября. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.