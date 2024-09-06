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Александр Тарханов: Сергеев в «Крыльях Советов» возьмёт на себя бразды лидера

Александр Тарханов: Сергеев в «Крыльях Советов» возьмёт на себя бразды лидера
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о нападающем самарской команды Иване Сергееве. О переходе российского футболиста из «Зенита» в «Крылья Советов» было объявлено накануне.

«Правильно, что Сергеев перешёл в «Крылья Советов», в «Зените» он не имел постоянной игровой практики. Любому футболисту надо играть, а не сидеть на замене. В «Крыльях Советов» болеет Гарре и летом ушёл Салтыков, а также есть много моментов, которые не позволяют команде подняться наверх турнирной таблицы. Сергеев после перехода возьмёт на себя бразды лидера команды, которым был до «Зенита», а также передаст получивший опыт остальным футболистам», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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