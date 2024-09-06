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Россия — Таиланд: дата и время, когда, где будет товарищеский матч по футболу 2024

Россия — Таиланд: дата и время, когда, где будет товарищеский матч по футболу 2024
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Товарищеский матч между сборными России и Таиланда состоится в субботу, 7 сентября. Команды будут играть на стадионе Ми Динь (Ханой, Вьетнам). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, накануне, 5 сентября, состоялся товарищеской матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Вьетнама. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров. На предыдущем учебно-тренировочном сборе национальная команда провела товарищеский матч с Беларусью, который проходил 7 июня в Минске, команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 4:0.

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