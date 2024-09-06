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РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в августе

РПЛ объявила имена номинантов на звание лучшего игрока в августе
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Российская Премьер-Лига объявила имена номинантов на звание лучшего игрока по итогам августа.

Всего за престижную награду поборются сразу восемь футболистов. Это нападающий «Зенита» Максим Глушенков, хавбек «Локомотива» Алексей Батраков, полузащитник «Зенита» Вендел, форвард «Рубина» Мирлинд Даку, хавбек ЦСКА Иван Обляков, нападающий «Ростова» Роналдо, вингер «Спартака» Эсекьель Барко и голкипер «Зенита» Евгений Латышонок.

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд Российской Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит».

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