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Правительство Испании ответило на обвинения Винисиуса в проявлении расизма

Правительство Испании ответило на обвинения Винисиуса в проявлении расизма
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Действующий министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отреагировал на слова нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который заявил, что Испания не должна быть организатором чемпионата мира — 2030, если в стране не изменится ситуация с расизмом.

«Уважение разнообразия является частью нашей ДНК. Мы ведём эффективную и прямую борьбу против любого дискриминационного поведения. Это один из приоритетов правительства Испании и министерства внутренних дел», — приводит слова Фернандо Гранде-Марласки французское онлайн-издание RMC Sport.

Чемпионат мира — 2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу открытия турнира запланировано в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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