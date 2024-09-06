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Гранат: Глушенков начал очень ярко. Видно, насколько потерял «Зенит» при его отсутствии

Гранат: Глушенков начал очень ярко. Видно, насколько потерял «Зенит» при его отсутствии
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в начале нынешнего сезона, а также высказался о выступлениях московского «Локомотива».

«С положительной стороны стоит отметить Максима Глушенкова, который начал сезон очень ярко. Видно, насколько потерял «Зенит» при его отсутствии в заключительных матчах летнего этапа.

Кроме того, этим летом порадовал «Локомотив». Это уже совсем другая команда, где много молодых игроков, которые показывают яркий футбол», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей.

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