Видео: погода в Ханое резко ухудшилась за день до матча сборной России

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда состоится в субботу, 7 сентября. Команды будут играть на стадионе Ми Динь (Ханой, Вьетнам). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. Ранее в СМИ появились сообщения о надвигающемся на город тайфуне.

Напомним, накануне, 5 сентября, состоялся товарищеской матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Вьетнама. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров. На предыдущем учебно-тренировочном сборе национальная команда провела товарищеский матч с Беларусью, который проходил 7 июня в Минске, команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 4:0.