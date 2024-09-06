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«Запаситесь едой на несколько дней и не покидайте отель». В Ханое предупредили о шторме

«Запаситесь едой на несколько дней и не покидайте отель». В Ханое предупредили о шторме
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Ситуация с погодными условиями во Вьетнаме, где национальная команда России проводит осенний сбор, усугубляется. Сотрудники отеля в Ханое прислали корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович, которая находится на месте событий, тревожное сообщение.

«На Ханой надвигается большой шторм. Вам следует быть острожным и запастись едой на несколько дней, чтобы не пришлось покидать отель. Цены на такси вырастут в пять раз очень скоро», — сказано в сообщении сотрудника отеля.

Напомним, у сборной России запланирован товарищеский матч со сборной Таиланда. Игра должна пройти завтра, 7 сентября, в Ханое (столица Вьетнама). Несмотря на надвигающийся тайфун, футбольные функционеры заявляли, что не планируют отменять матч.

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