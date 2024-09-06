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Владимир Гранат назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина разочарованием

Владимир Гранат назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина разочарованием
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Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат назвал нападающего бело-голубых Константина Тюкавина разочарованием.

«Что касается разочарований летней части сезона, то хочется, чтобы Константин Тюкавин вернул свою реализацию голевых моментов. А партнёры по команде забивали с его передач. Тогда у Тюкавина будет больше результативных действий», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Тюкавин не смог забить в четырёх последних матчах текущего сезона РПЛ. Всего в нынешнем сезоне Тюкавин провёл восемь игр за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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