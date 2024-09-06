Литвинов: надеюсь, тайфуна никакого не будет и мы спокойно сыграем с Таиландом

Игрок сборной России и московского «Спартака» Руслан Литвинов выразил надежду на то, что товарищеский матч с командой Таиланда в Ханое не будет отменён из-за угрозы тайфуна.

«Надеюсь, тайфуна никакого не будет — мы спокойно отыграем матч с Таиландом и полетим домой», — приводит слова Литвинова «РИА Новости Спорт».

Накануне, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. На 24-й минуте счёт открыл полузащитник сборной России Далер Кузяев. Ему ассистировал Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте защитник хозяев Ван Тхань Ву забил автогол. На 77-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил третий мяч сборной России в игре. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Сегодня, 7 сентября, российская национальная команда в товарищеском матче встретится с Таиландом.