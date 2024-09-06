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Владимир Гранат: у «Динамо» с «Факелом» играли восемь воспитанников. Где они сейчас?

Владимир Гранат: у «Динамо» с «Факелом» играли восемь воспитанников. Где они сейчас?
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался об использовании молодых футболистов тренерским штабом бело-голубых.

«Есть такое, что в начале сезона за «Динамо» играла молодёжь, которая приносила победы. Но пришли более опытные игроки, и результаты пошли на спад. Этот вопрос нужно адресовать тренеру. Потому что после матча с «Факелом» говорили, что у «Динамо» играет восемь воспитанников. Это было очень круто. А когда вернулись основные футболисты, то играет всегда Тюкавин, а Скопинцев и Гладышев — не всегда.

Куда деваются воспитанники? Играют только в Кубке России? Хотелось, чтобы молодёжь получала больше игрового времени. 100% надо было давать шанс молодым игрокам, раз они поймали победный ритм. Тем более видно, что они конкурентоспособные на своих позициях», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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