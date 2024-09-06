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Конор Галлахер: был абсолютно уверен, что «Челси» и «Атлетико» завершат сделку

Конор Галлахер: был абсолютно уверен, что «Челси» и «Атлетико» завершат сделку
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Центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Конор Галлахер высказался о проблемах при трансфере из лондонского «Челси». Напомним, футболист перешёл из стана «синих» в испанский клуб этим летом.

«Как всем известно, за те несколько недель, что «Челси» и «Атлетико» пытались договориться о сделке, произошло много событий. Вмешались и другие ситуации. Но я всегда очень спокойно относился к ситуации и очень доволен результатом. Это было странно. Но я всегда был уверен, что сделка состоится, из-за того, как тренер Симеоне и клуб говорили обо мне и со мной. Я был абсолютно уверен, что они заключат сделку», — приводит слова Галлахера The Telegraph.

В минувшем сезоне Галлахер принял участие в 50 матчах во всех турнирах в составе «Челси», в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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