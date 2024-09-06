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Канищев: уход Сергеева — потеря для «Зенита», Ивана нечего сравнивать с Соболевым

Канищев: уход Сергеева — потеря для «Зенита», Ивана нечего сравнивать с Соболевым
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Бывший советский футболист Александр Канищев считает уход Ивана Сергеев потерей для «Зенита». Футболист перешёл в «Крылья Советов».

«Сергеев сделал правильный шаг, перейдя в «Крылья Советов». Но я считаю, что уход Сергеева — это потеря для «Зенита». Он мог бы принести ещё большую пользу, но уверен, что Иван проявит себя в «Крыльях» и поможет команде выйти из той ситуации, где она оказалась. Если он приходит в команду с чистыми намерениями, чтобы доказать, то он должен это сделать. Потому что его не совсем правильно посадили на лавку в «Зените».

Что касается сравнения Сергеева с Соболевым, то у меня даже нет комментариев по приобретению Александра. Сергеева даже нечего сравнивать. Сергеев — разносторонний и интересный футболист. А про Соболева могу сказать только одно — удивление», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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