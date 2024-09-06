«Изменений в планах сборной нет». РФС — о непогоде в Ханое

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что у сборной России пока нет изменений в планах из‑за непогоды в Ханое.

«На данный момент никаких изменений в планах сборной нет», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сегодняшняя тренировка команды Валерия Карпина должна пройти по плану, однако её перенесли на другое поле из-за непогоды. Напомним, накануне, 5 сентября, состоялся товарищеской матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Вьетнама. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных турниров. На предыдущем учебно-тренировочном сборе национальная команда провела товарищеский матч с Беларусью, который проходил 7 июня в Минске, команда Валерия Карпина одержала разгромную победу со счётом 4:0.