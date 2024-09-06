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Бернарду Силва: количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно

Бернарду Силва: количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва высказался о большом количестве матчей в течение одного сезона.

«Расписание совершенно сумасшедшее. Мы только что узнали, что у нас всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Возможно, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это было абсолютно абсурдно.

В Лиге чемпионов, если ты не выходишь в раунд 1/16 финала, тебе всё равно приходится играть ещё два матча. Это правда, что составы больше, но я не собираюсь говорить, что это легко. Это было нелегко. Я провожу очень мало времени с семьёй и друзьями. Количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Record.

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