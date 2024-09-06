Организаторы турнира во Вьетнаме примут решение о матче сборных России и Таиланда завтра

В пресс-службе сборной Вьетнама высказались о возможной отмене или переносе предстоящего матча между Россией и Таиландом из-за тайфуна. Встреча должна состояться 7 сентября.

«Пока у нас нет информации об отмене или переносе матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна Яги в Ханое. Мы оценим возможность проведения матча завтра, исходя из погодных условий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сборной Вьетнама.

Сегодняшняя тренировка команды Валерия Карпина должна пройти по плану, однако её перенесли на другое поле из-за непогоды. Напомним, накануне, 5 сентября, состоялся товарищеской матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Вьетнама. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.