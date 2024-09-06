Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Организаторы турнира во Вьетнаме примут решение о матче сборных России и Таиланда завтра

Организаторы турнира во Вьетнаме примут решение о матче сборных России и Таиланда завтра
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе сборной Вьетнама высказались о возможной отмене или переносе предстоящего матча между Россией и Таиландом из-за тайфуна. Встреча должна состояться 7 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пока у нас нет информации об отмене или переносе матча сборных России и Таиланда из-за тайфуна Яги в Ханое. Мы оценим возможность проведения матча завтра, исходя из погодных условий», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сборной Вьетнама.

Сегодняшняя тренировка команды Валерия Карпина должна пройти по плану, однако её перенесли на другое поле из-за непогоды. Напомним, накануне, 5 сентября, состоялся товарищеской матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Вьетнама. Команды играли на стадионе «Ми Динь» в городе Ханой (Вьетнам). Встреча закончилась разгромной победой российской национальной команды со счётом 3:0.

Материалы по теме
«Изменений в планах сборной нет». РФС — о непогоде в Ханое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android