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Игнатьев: вьетнамцы смотрели на наших игроков и учились, как выстраивать свою карьеру

Игнатьев: вьетнамцы смотрели на наших игроков и учились, как выстраивать свою карьеру
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Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче со сборной Вьетнама (3:0).

«В матче с Вьетнамом было много различных моментов, с которыми столкнулась сборная России: качество футбольного поля и очень тяжёлые погодные условия, ведь была жара и высокая влажность. Для нас всё было не так комфортно, но, как мы и предполагали, сборная России добилась победы. Уровень Вьетнама не соответствует нашему. Поэтому за счёт игрового умения, тактической смекалки и физической формы мы были лучше.

Нельзя сказать, что Вьетнам — совсем плохая команда. Эта команда соткана из достаточно быстрых футболистов с невысоким игровым умением, и им не хватало психологической устойчивости. Они больше смотрели на то, как мы играем. Вьетнамцы, смотря на нас, учились, как выстраивать свою футбольную карьеру. Мы провели эту игру надёжно и с осознанием дела», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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