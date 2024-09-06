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Игнатьев: игра Облякова и Мусаева с Вьетнамом отражает тенденции европейского футбола

Игнатьев: игра Облякова и Мусаева с Вьетнамом отражает тенденции европейского футбола
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Известный тренер Борис Игнатьев поделился мыслями об игре сборной России в товарищеском матче со сборной Вьетнама (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 3
Россия
0:1 Кузяев – 24'     0:2 Ву – 61'     0:3 Мусаев – 77'    

«В матче с Вьетнамом отразились некоторые проблемы нашего футбола. У нас очень мало футболистов, которые умеют обыгрывать на флангах. Сейчас это очень важно, особенно при насыщенной обороне, которую выстраивали вьетнамские футболисты. Можно вспомнить агрессивные и активные действия Облякова, а также забитый мяч и голевую передачу Мусаева. Такой игры немного, но она сегодня отражает тенденцию всего европейского футбола. При этом мы ещё раз посмотрели на нашу квалифицированную и уверенную молодёжь», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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