Игнатьев: игра Облякова и Мусаева с Вьетнамом отражает тенденции европейского футбола

Известный тренер Борис Игнатьев поделился мыслями об игре сборной России в товарищеском матче со сборной Вьетнама (3:0).

«В матче с Вьетнамом отразились некоторые проблемы нашего футбола. У нас очень мало футболистов, которые умеют обыгрывать на флангах. Сейчас это очень важно, особенно при насыщенной обороне, которую выстраивали вьетнамские футболисты. Можно вспомнить агрессивные и активные действия Облякова, а также забитый мяч и голевую передачу Мусаева. Такой игры немного, но она сегодня отражает тенденцию всего европейского футбола. При этом мы ещё раз посмотрели на нашу квалифицированную и уверенную молодёжь», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.