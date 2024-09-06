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На экс-футболиста ЦСКА претендуют «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»

На экс-футболиста ЦСКА претендуют «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»
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Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Юсуф Языджи, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Лилля», имеет множество вариантов для продолжения карьеры.

Как информирует интернет-портал HITC, на подписание футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Милан», «Лацио» и «Галатасарай». 27-летний Языджи является одним из самых молодых свободных агентов на рынке в данный момент, что и обуславливает большой интерес к нему.

Напомним, в ЦСКА Юсуф выступал на правах полугодовой аренды с января 2022 года. Турецкий футболист принял участие в 12 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя ассистами. После этого он вернулся в «Лилль».

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